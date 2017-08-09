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Спорт

"Маккаби" разгромил одноклубников: обзор матчей Кубка Тото

время публикации: 23:22 | последнее обновление: 23:22 блог версия для печати фото
"Маккаби" разгромил одноклубников: обзор матчей Кубка Тото

Состоялись матчи Кубка Тото Лиги Аль. Тель-авивский "Маккаби" в гостях разгромил петах-тиквенских одноклубников 3:0.

Маккаби (Петах-Тиква) - Маккаби (Тель-Авив) 0:3

Все мячи в ворота хозяев забил Видар Орн Кьяртанссон.

Маккаби (Нетания) - Апоэль (Раанана) 2:4

На 14-й минуте 21-летний полузащитник из Нигера Али Мухаммад Аль-Фаз (ранее выступал в тель-авивском "Бейтаре") открыл счет 1:0.

С 26-й по 33-ю минуты гости забили три мяча. Дважды отличился Шимон Абухацира, один раз - Садек Фоше.

На 75-й минуте бывший форвард "Ирони" (Кирьят-Шмона) и "Ашдода" Дидье Когбани сократил отставание 2:3.

На 5-й минуте компенсированного времени гол забил Карем Аршид.

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