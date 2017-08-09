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Спорт

Кокорин спас "Зенит" от поражения в Екатеринбурге

время публикации: 19:27 | последнее обновление: 19:27 блог версия для печати фото
Кокорин спас "Зенит" от поражения в Екатеринбурге

В матче пятого тура чемпионата России питерский "Зенит" едва не проиграл в Екатеринбурге "Уралу" 1:1.

Команда Манчини впервые в сезоне потеряла очки. "Урал" в новом сезоне еще не проигрывал.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Димитров, Фидлер, Емельянов (Бавин, 74), Бикфалви, Григорьев (Лунгу, 59), Ильин (Портнягин, 84)

"Зенит": Лунев, Терентьев, Маммана, Нету, Кришито, Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Дриусси (Дзюба, 79), Кокорин

До перерыва лучше действовали хозяева, после - гости.

На 35-й минуте следует длинный заброс на фланг. Дмитров прострелил. Бывший хавбек "Волыни" и "Томи" Эрик Бикфалви в падении пробил головой 1:0.

На 60-й минуте Дриусси прострелил. Александр Кокорин опередил вратаря и подрезал мяч в дальний угол 1:1.

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