Эран Заави забил гол и сделал результативную передачу. "Гуанчжоу Фули" победил команду Фабио Капелло

В матче 21-го тура чемпионата Китая "Гуанчжоу Фули" победил "Цзянсу Сайнти", который тренирует Фабио Капелло, 4:2. Израильский полузащитник Эран Заави забил гол и сделал результативную передачу.

Счет был открыт на 3-й минуте. Последовал пас на фланг. Два защитника не сумели прервать передачу. Колумбиец Рохер Мартинес сместился в штрафную и нанес красивый обводящий удар в дальний угол, несмотря на противодействие двух игроков обороны, 0:1.

Эран Заави в середине первого тайма мог сравнять счет, но метров с 15 пробил мимо ворот.

Гости упустили несколько возможностей увеличить счет. На острие опасно действовали бывший полузащитник "Челси" Рамирес и бывший форвард "Нанси" и "Монако" Бенджамин Муканджо.

На 45-й минуте следует заброс во вратарскую и Лю Лин буквально внес мяч в пустые ворота 1:1. На 55-й минуте Эран Заави сместился в штрафную и мощно пробил под перекладину 2:1.

На 62-й минуте Тян Мао навесил. Сяо Чжи в падении головой отправил мяч в ближний угол 3:1. На 72-й минуте Заави сделал передачу. Ренатинью ворвался в штрафную и сильно пробил в дальний нижний угол 4:1.

На 89-й минуте Мартинес оформил дубль 4:2.