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Спорт

Главный бой UFC 213 Нуньес - Шевченко не состоялся. Аманда попала в больницу

время публикации: 10:31 | последнее обновление: 10:31 блог версия для печати фото
Главный бой UFC 213 Нуньес - Шевченко не состоялся. Аманда попала в больницу

Главный бой турнира UFC 213 между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко был перенесен. По предварительным данным, он состоится 9 сентября.

За несколько часов до поединка бразильская спортсменка была госпитализирована.

Официально причины госпитализации не называются, но некоторые СМИ пишут о последствиях экстремальной сгонки веса.

Аманда Нуньес стал чемпионкой UFC в легчайшем весе 31 декабря 2016 года после победы над Рондой Роузи.

Валентина Шевченко представляет на турнирах Перу. Она уроженка Киргизии. В марте прошлого года она проиграла бой Аманде Нуньес.

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