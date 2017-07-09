Главный бой UFC 213 Нуньес - Шевченко не состоялся. Аманда попала в больницу

Главный бой турнира UFC 213 между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко был перенесен. По предварительным данным, он состоится 9 сентября.

За несколько часов до поединка бразильская спортсменка была госпитализирована.

Официально причины госпитализации не называются, но некоторые СМИ пишут о последствиях экстремальной сгонки веса.

Аманда Нуньес стал чемпионкой UFC в легчайшем весе 31 декабря 2016 года после победы над Рондой Роузи.

Валентина Шевченко представляет на турнирах Перу. Она уроженка Киргизии. В марте прошлого года она проиграла бой Аманде Нуньес.