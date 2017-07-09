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Спорт

Гран-при в Женеве: Борис Гельфанд сыграл вничью с Петром Свидлером

время публикации: 07:19 | последнее обновление: 07:19 блог версия для печати фото
Гран-при в Женеве: Борис Гельфанд сыграл вничью с Петром Свидлером

В третьем туре этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Женеве, Борис Гельфанд черными сыграл вничью с россиянином Петром Свидлером.

Напомним. первые две партии сильнейший гроссмейстер Израиля также завершил вничью.

Украинец Павел Эльянов обыграл россиянина Яна Непомнящего, Ричард Раппорт (Венгрия) проиграл россиянину Дмитрию Яковенко.

Остальные партии завершились вничью.

Положение участников. Теймур Раджабов 2.5, Майкл Адамс, Левон Аронян, Александр Грищук, Шахрияр Мамедъяров, Пентала Харикришна, Павел Эльянов - по 2, Борис Гельфанд, Аниш Гири, Ли Чао, Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко - по 1.5, Эрнесто Инаркиев, Ян Непомнящий, Александр Рязанцев, Хоу Ифань - по 1, Ричард Раппорт, Салех Салем 0.5.

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