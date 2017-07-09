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Спорт

Победителем "Гран-при Австрии" стал Валтери Боттас

время публикации: 21:05 | последнее обновление: 21:05 блог версия для печати фото
Победителем "Гран-при Австрии" стал Валтери Боттас

Победителем этапа чемпионата "Формулы-1" - "Гран-при Австрии" - стал финский пилот "Мерседеса" Валтери Боттас.

Вторым финишировал представитель "Феррари" Себастьян Феттель, лидирующий в общем зачете.

На третьем месте Даниэль Риккьярдо (Ред Булл). В конце гонки его пытался обойти пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Россиянин Даниил Квят финишировал 16-м. В самом начале гонки он стал участником аварии, после которой не смогли продолжить гонку Фернандо Алонсо (Макларен) и Макс Ферстаппен (Ред Булл). Он врезался в машину Алонсо, а тот в свою очередь вышиб с трассы голландца.

Лучшим пилотом гонки признан Валтери Боттас, который провел "Гран-при Австрии" практически идеально, стартовав с поула, а затем не позволив никому перехватить лидерство.

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