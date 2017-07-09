СМИ: Криштиану Роналду остается в "Реале"

Криштиану Роналду решил остаться в "Реале" и не будет искать новый клуб в это трансферное окно, сообщает AS.

Он успокоил руководство клуба, которое теперь может в рабочей обстановке проводить подбор игроков для следующего сезона.

Ранее СМИ сообщали, что Криштиану Роналду недоволен позицией руководства клуба по поводу нового налогового скандала и намерен покинуть "Реал".

СМИ писали, что португалец может продолжить карьеру в ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" или одном из китайских клубов.

Напомним, 31 июля Криштиану Роналду должен выступить на слушаниях в суде.