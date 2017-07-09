"Апоэль" сохраняет лидеров. "Красные" продлили контракт с Кертисом Джерреллсом

Чемпион Израиля столичный "Апоэль" продолжает сохранять лидеров. Ранее "красные" продлили контракты с Теренсом Кинси и Джеромом Дайсоном.

Затем на два сезона продлен контракт с Кертисом Джерреллсом.

Разыгрывающий выступает в столичном клубе с 2016 года. По итогам прошлого сезона он вошел в первую сборную Еврокубка УЛЕБ.

Кертис Джерреллс не был выбран на драфте 2009 года.

Он играл за "Остин Торос", "Партизан", "Фенербахче", "Мурсию", "Бешикташ", "Эмпорио Армани" (Милан), "Мэн Ред Клэус", УНИКС (Казань). "Галатасарай".