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Спорт

UFC213: "Потрошитель" победил "Солдата Бога". Победа Олейника, поражение Омельянчука

время публикации: 11:05 | последнее обновление: 11:05 блог версия для печати фото
Роберт "Потрошитель" Уиттакер по очкам победил серебряного призера Сиднейской олимпиады (вольная борьба) Йоэля "Солдата Бога" Ромеро

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC213. Стоит отметить, что дважды были отложены главные бои.

Изначально хедлайнерами должны были стать чемпион в легчайшем весе Коди Гарбрандт и экс-чемпион Ти Джей Диллашоу. Но чемпион получил травму, и главным событием стал матч реванш чемпионки в легчайшем весе Аманды Нуньес и Валентины Шевченко (в UFC 196 победила бразильянка). Но буквально за несколько часов до начала турнира бразильская спортсменка попала в больницу.

Главным событием стал бой за пояс временного чемпиона в среднем весе, в котором чемпион The Ultimate Fighter: The Smashes Роберт "Потрошитель" Уиттакер по очкам победил серебряного призера Сиднейской олимпиады (вольная борьба) Йоэля "Солдата Бога" Ромеро. Счет по всем карточкам 48:47.

Во втором по значимости поединке встречались бойцы, пострадавшие от Стиве Миочича. Алистар Оверим (Нидерланды) победил в напряженном поединке экс-чемпиона в тяжелом весе бразильца Фабрисиу Вердума. Двое судей отдали предпочтение голландцу 29:28, третий посчитал, что была ничья 28:28.

Ранее они встречались дважды. В 2006 году победил бразилец, в 2011 - голландец.

Кертис Блэйдс победил Даниэля Омельянчука. Счет по карточкам 30:27 (трижды).

Российский (ранее украинский) боец Алексей "Удав" Олейник удушающим приемом победил Трэвиса Брауна.

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