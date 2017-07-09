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Спорт

Чемпионат России: во время матча в тренера "Кубани" ударила молния

время публикации: 12:46 | последнее обновление: 13:07 блог версия для печати фото
Чемпионат России: во время матча в тренера "Кубани" ударила молния

Во время матча чемпионата России по регби "Металлург" (Новокузнецк) - "Кубань" (Краснодар) в тренера гостей ударила молния.

Матч проходил под ливнем. Молнии несколько раз били в поле.

Как сообщает официальный сайт клуба, Александр Алексеенко чувствует себя хорошо.

"Все ли в порядке со здоровьем? Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну (смеется). Если серьезно, то, конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом, Сергей Краков аж присел рядом… Но, похоже, что здоровье крепкое раз ничего не случилось, только на макушке черный след остался. Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти", - приводит сайт его слова.

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