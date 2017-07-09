Американцы не смогли обыграть сборную Панамы: обзор матчей Золотого кубка

В США продолжается Золотой кубок КОНКАКАФ. Сборная Мартиники победила никарагуанцев 2:0. Хозяева поля не справились с командой Панамы 1:1.
Мартиника - Никарагуа 2:0
В Нэшвилле сборная Мартиники обыграла никарагуанцев. Ворота бывшего вратаря "Реала Эстели" и "Мунисипал Либерии" Хусто Льоренте (УНАН, Манагуа) поразили бывший форвард "Ле Мана", "Эвиана" и "Сиэтл Саундерс" Кевин Парсмайн (Голден Лайон) и бывший нападающий "Осера", "Генгама" Стивен Лангиль (Легия, Варшава).
США - Панама 1:1
На 50-й минуте Дом Дуайер (Спортинг Канзас-Сити) открыл счет 1:0.
Через 10 минут Мигель Камарго (Нью-Йорк Сити) восстановил равновесие.