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Спорт

Американцы не смогли обыграть сборную Панамы: обзор матчей Золотого кубка

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 07:56 блог версия для печати фото
Американцы не смогли обыграть сборную Панамы: обзор матчей Золотого кубка

В США продолжается Золотой кубок КОНКАКАФ. Сборная Мартиники победила никарагуанцев 2:0. Хозяева поля не справились с командой Панамы 1:1.

Мартиника - Никарагуа 2:0

В Нэшвилле сборная Мартиники обыграла никарагуанцев. Ворота бывшего вратаря "Реала Эстели" и "Мунисипал Либерии" Хусто Льоренте (УНАН, Манагуа) поразили бывший форвард "Ле Мана", "Эвиана" и "Сиэтл Саундерс" Кевин Парсмайн (Голден Лайон) и бывший нападающий "Осера", "Генгама" Стивен Лангиль (Легия, Варшава).

США - Панама 1:1

На 50-й минуте Дом Дуайер (Спортинг Канзас-Сити) открыл счет 1:0.

Через 10 минут Мигель Камарго (Нью-Йорк Сити) восстановил равновесие.

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