Новак Джокович и Роджер Федерер вышли в четвертый круг Уимблдона

В матче третьего тура Уимблдона канадец Милош Раонич одолел испанца Альберта Рамоса Виноласа 7:6, 6:4, 7:5. В следующем матче канадский теннисист сыграет с Александром Зверевым.

Теннисист, представляющий Германию, победил австрийца Себастьяна Офнера 6:4, 6::4, 6:2.

Чех Томаш Бердых справился с испанцем Давидом Феррером 6:3, 6:4, 6:3. В 1/8 финала он сыграет с Домиником Тимом. Австрийский теннисист победил американца Джареда Дональдсона 7:5, 6:4, 6:2.

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер обыграл Мишу Зверева (Германия) 7:6, 6:4, 6:4. В следующем матче швейцарец сыграет с Григором Димитровом.

Новак Джокович победил латвийца Эрнеста Гульбиса 6:4, 6:1, 7:6. Следующим соперником серба будет француз Адриан Маннарино.