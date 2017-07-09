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Спорт

Новак Джокович и Роджер Федерер вышли в четвертый круг Уимблдона

время публикации: 06:46 | последнее обновление: 06:46 блог версия для печати фото
Новак Джокович и Роджер Федерер вышли в четвертый круг Уимблдона

В матче третьего тура Уимблдона канадец Милош Раонич одолел испанца Альберта Рамоса Виноласа 7:6, 6:4, 7:5. В следующем матче канадский теннисист сыграет с Александром Зверевым.

Теннисист, представляющий Германию, победил австрийца Себастьяна Офнера 6:4, 6::4, 6:2.

Чех Томаш Бердых справился с испанцем Давидом Феррером 6:3, 6:4, 6:3. В 1/8 финала он сыграет с Домиником Тимом. Австрийский теннисист победил американца Джареда Дональдсона 7:5, 6:4, 6:2.

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер обыграл Мишу Зверева (Германия) 7:6, 6:4, 6:4. В следующем матче швейцарец сыграет с Григором Димитровом.

Новак Джокович победил латвийца Эрнеста Гульбиса 6:4, 6:1, 7:6. Следующим соперником серба будет француз Адриан Маннарино.

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