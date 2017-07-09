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Спорт

Уэйн Руни подписал двухлетний контракт с "Эвертоном"

время публикации: 16:14 | последнее обновление: 16:14 блог версия для печати фото
Уэйн Руни подписал двухлетний контракт с "Эвертоном"

Нападающий Уэйн Руни, бывший капитан "Манчестер Юнайтед", вернулся в родной клуб - он подписал двухлетний контракт с "Эвертоном", сообщает официальный сайт клуба из Ливерпуля.

О деталях сделки не сообщается.

Ранее британские СМИ писали, что ради возвращения в "Эвертон" 31-летний форвард согласился на значительное сокращение зарплаты.

За "Эвертон" Уэйн Руни играл в 2002-04 годах. В 77 матчах он забил 17 мячей.

В 2004 году он перешел в "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" приобрели нападающего за 25.6 миллионов фунтов.

Уэйн Руни - пятикратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов 2008 года, Лиги Европы 2017 года, победитель клубного чемпионата мира 2008 года.

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