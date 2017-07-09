Каролин Возняцки, Ангелик Кербер и Агнешка Радванська вышли в 1/8 финала Уимблдона

В матче третьего тура Уимблдона хорватка Петра Матич победила Зарину Диас (Казахстан) 7:6, 6:1. В 1/8 финала хорватская теннисистка сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

В американском поединке Кокок Вандевеге обыграла Элисон Риске 6:2, 6:4. в следующем матче американка сыграет с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки.

Датская теннисистка справилась с эстонкой Анетт Контавейт 3:6, 7:6, 6:2.

Полька Агнешка Радванська победила швейцарку Тимею Бачински 3:6, 6:4, 6:1. В 1/8 финала она сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Первая ракетка мира Ангелик Кербер одолела американку Шелби Роджерс 4:6, 7:6, 6:4. Ей предстоит встреча с испанкой Гарбинье Мугурусой Бланко.