9 июля 2017 г.
последняя новость: 08:29
Два блюда в одном. Вкусно и быстро
Русские олигархи шокировали мир
Узнай свою сексориеентацию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:56 Американцы не смогли обыграть сборную Панамы: обзор матчей Золотого кубка
07:19 Гран-при в Женеве: Борис Гельфанд сыграл вничью с Петром Свидлером
07:01 Каролин Возняцки, Ангелик Кербер и Агнешка Радванська вышли в 1/8 финала Уимблдона
06:46 Новак Джокович и Роджер Федерер вышли в четвертый круг Уимблдона
20:43 У олимпийской чемпионки, получившей травму на Уимблдоне, диагностирован разрыв сухожилия колена
20:06 Во время матча против "Вердера" игрок "Аякса" потерял сознание
17:25 Жириновский предложил пенальти и дополнительное время заменить боем "Стенка на стенку"
16:06 "Фламенго" подписал контракт с Марксом Лениным
15:39 Дуди Села не доиграл матч против Григора Димитрова. Цуренко выбыла. Кузнецова вышла в четвертый круг
09:30 Победный гол бывшего игрока "Кубани": обзор матчей Золотого кубка
Спорт

Каролин Возняцки, Ангелик Кербер и Агнешка Радванська вышли в 1/8 финала Уимблдона

время публикации: 07:01 | последнее обновление: 07:05 блог версия для печати фото
Каролин Возняцки, Ангелик Кербер и Агнешка Радванська вышли в 1/8 финала Уимблдона

В матче третьего тура Уимблдона хорватка Петра Матич победила Зарину Диас (Казахстан) 7:6, 6:1. В 1/8 финала хорватская теннисистка сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

В американском поединке Кокок Вандевеге обыграла Элисон Риске 6:2, 6:4. в следующем матче американка сыграет с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки.

Датская теннисистка справилась с эстонкой Анетт Контавейт 3:6, 7:6, 6:2.

Полька Агнешка Радванська победила швейцарку Тимею Бачински 3:6, 6:4, 6:1. В 1/8 финала она сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Первая ракетка мира Ангелик Кербер одолела американку Шелби Роджерс 4:6, 7:6, 6:4. Ей предстоит встреча с испанкой Гарбинье Мугурусой Бланко.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 июля 2017 г.
Новак Джокович и Роджер Федерер вышли в четвертый круг Уимблдона
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 июля 2017 г.
Дуди Села не доиграл матч против Григора Димитрова. Цуренко выбыла. Кузнецова вышла в четвертый круг
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Виктория Азаренко, Элина Свитолина и Елена Остапенко вышли в четвертый круг Уимблдона
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Рафаэль Надаль победил россиянина и вышел в четвертый круг Уимблдона
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Уимблдон: олимпийская чемпионка получила тяжелую травму
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Агнешка Радванська и Каролин Возняцки вышли в третий круг Уимблдона
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Уимблдон: Михаил Южный и Андрей Рублев выбыли из борьбы







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017