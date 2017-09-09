Скандал на Кубке мира: соперника Максима Родштейна не допустили в игровую зону из-за дресс-кода

Сегодня начался третий тур Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси. 1/16 финала началась ос скандала.

Соперник Максима Родштейна Антон Ковалев (уроженец Харькова, выступающий за сборную Канады) не был допущен к игре из-за дресс-кода, сообщает сайт "Чесс-ньюс".

На первых двух этапах американский гроссмейстер играл в клетчатых шортах, что не помешало ему обыграть экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда.

Ранее Ковалев сказал, что другой одежды с собой в Тбилиси не взял, так как не собирался здесь задерживаться надолго.

Антону Ковалеву зачтено поражение в первой партии.