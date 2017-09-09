9 сентября 2017 г.
последняя новость: 16:35
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:05 Сенсация чемпионата Испании: "Реал" не сумел обыграть "Леванте"
15:32 Скандал на Кубке мира: соперника Максима Родштейна не допустили в игровую зону из-за дресс-кода
14:20 Евробаскет: украинцы проиграли сборной Словении в первом матче плэй-офф
13:42 Молодежный чемпионат Европы: три российские гандболистки попались на употреблении мельдония
11:21 Бывшая баскетболистка сборной России официально признана самой длинноногой женщиной планеты
11:07 Известный боксер приговорен к 25-летнему заключению за убийство подруги
10:29 Бывший защитник "Маккаби" продолжит карьеру в Ливане
10:08 Фантастический удар Арамбарри. Нереализованный пенальти Герреро
09:25 Фантастический проход Вернера. "Лейпциг" победил "динозавров"
08:55 Мбаппе забил в дебютном матче. Удаление бывшего игрока "Тоттенхэма"
Спорт

Скандал на Кубке мира: соперника Максима Родштейна не допустили в игровую зону из-за дресс-кода

время публикации: 15:32 | последнее обновление: 15:36 блог версия для печати фото
Скандал на Кубке мира: соперника Максима Родштейна не допустили в игровую зону из-за дресс-кода

Сегодня начался третий тур Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси. 1/16 финала началась ос скандала.

Соперник Максима Родштейна Антон Ковалев (уроженец Харькова, выступающий за сборную Канады) не был допущен к игре из-за дресс-кода, сообщает сайт "Чесс-ньюс".

На первых двух этапах американский гроссмейстер играл в клетчатых шортах, что не помешало ему обыграть экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда.

Ранее Ковалев сказал, что другой одежды с собой в Тбилиси не взял, так как не собирался здесь задерживаться надолго.

Антону Ковалеву зачтено поражение в первой партии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 сентября 2017 г.
Кубок мира по шахматам: Борис Гельфанд выбыл из борьбы. Иванчук вышел в третий круг
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 сентября 2017 г.
Кубок мира по шахматам: Максим Родштейн вышел в третий круг
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 сентября 2017 г.
Кубок мира: Борис Гельфанд сыграет на тай-брейке. Сергей Карякин и Вишванатан Ананд выбыли из борьбы
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 сентября 2017 г.
Кубок мира по шахматам: второй круг израильтяне начали с ничьих
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 августа 2017 г.
Президент ФИДЕ считает, что явного фаворита на Кубке мира нет, букмекеры считают фаворитом чемпиона мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 августа 2017 г.
Кубок мира по шахматам: Родштейн против Оганесяна, Гельфанд - Ступака
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Турнир в Сент-Луисе: в блице Каспаров выиграл одну партию из 9, в трех проиграл







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 9 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017