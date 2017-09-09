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Спорт

"Дерби" растерзал "тигров". Ларссон не забил пенальти. Леонид Слуцкий извинился перед болельщиками

время публикации: 08:01 | последнее обновление: 08:01 блог версия для печати фото
Затем два мяча забил Бредли Джонсон

В матче шестого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Дерби Каунти" разгромил "Халл-Сити" 5:0.

После матча российский наставник "тигров" Леонид Слуцкий извинился перед болельщиками.

"Дерби Каунти": Карсон, Бэйрд, Дэйвис, Кио, Ольссон, Лоуренс, Хаддлстоун, Джонсон, Выдра (Мартин, 80), Вайманн (Расселл, 74), Ньюджент (Уинналл, 73)

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кингсли, Боуэн, Хенриксен, Ларссон, Тораль (Ирвайн, 70), Грощицки (Мейлер, 75), Дико (Диоманде, 74)

Первые два мяча в первом тайме забил бывший нападающий "Уотфорда", "Удинезе", "Брюгге", "Вест Бромвича" Матей Выдра.

На 27-й минуте (при счете 1:0) гости могли отыграться, но не реализовали пенальти. Бывший игрок "Арсенала", "Бирмингема" и "Сандерленда" Себастьян Ларссон пробил выше ворот.

На 38-й минуте перешедший из "Халл Сити" этим летом Кертис Дэйвис поразил ворота своей бывшей команды 3:0.

Затем два мяча забил Бредли Джонсон.

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