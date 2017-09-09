Томер Хемед забил. Первая победа "Арсенала". "Челси" победил "Лестер"

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Англии. "Арсенал" одержал первую победу, разгромив "Борнмут" 3:0. "Тоттенхэм" в гостях разгромил "Эвертон" 3:0. "Челси" обыграл "Лестер" 2:1.
Арсенал (Лондон) - Борнмут 3:0
Два мяча забил Уэлбек, один - Ляказетт.
Брайтон энд Хоу - Вест Бромвич 3:1
Два первых мяча в ворота бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Бена Фостера забил Паскаль Гросс, третий - Томер Хемед.
Гол престижа на 77-й минуте забил Джеймс Моррисон.
Эвертон (Ливерпуль) - Тоттенхэм (Лондон) 0:3
Два мяча забил Гарри Кейн, один - Кристиан Эриксен.
Лестер - Челси (Лондон) 1:2
На 41-й минуте Альваро Мората открыл счет 0:1. На 50-й минуте Нголо Канте поразил ворота своего бывшего клуба 0:2.
На 62-й минуте Варди реализовал пенальти 1:2.
Саутгемптон - Уотфорд 0:2