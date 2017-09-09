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Спорт

Томер Хемед забил. Первая победа "Арсенала". "Челси" победил "Лестер"

время публикации: 19:23 | последнее обновление: 19:30 блог версия для печати фото
Брайтон энд Хоу - Вест Бромвич 3:1

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Англии. "Арсенал" одержал первую победу, разгромив "Борнмут" 3:0. "Тоттенхэм" в гостях разгромил "Эвертон" 3:0. "Челси" обыграл "Лестер" 2:1.

Арсенал (Лондон) - Борнмут 3:0

Два мяча забил Уэлбек, один - Ляказетт.

Брайтон энд Хоу - Вест Бромвич 3:1

Два первых мяча в ворота бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Бена Фостера забил Паскаль Гросс, третий - Томер Хемед.

Гол престижа на 77-й минуте забил Джеймс Моррисон.

Эвертон (Ливерпуль) - Тоттенхэм (Лондон) 0:3

Два мяча забил Гарри Кейн, один - Кристиан Эриксен.

Лестер - Челси (Лондон) 1:2

На 41-й минуте Альваро Мората открыл счет 0:1. На 50-й минуте Нголо Канте поразил ворота своего бывшего клуба 0:2.

На 62-й минуте Варди реализовал пенальти 1:2.

Саутгемптон - Уотфорд 0:2

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