Сенсация Евробаскета: французы не вышли в четвертьфинал, проиграв сборной Германии

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу сборная Германии одержала сенсационную победу над французами 84:81.

Французы - чемпионы Европы 2013 года и бронзовый призер первенства 2015 года - считались одним из фаворитов турнира.

Сборная Франции уверенно выиграла первую четверть 19:10 и первую половину матча 40:34. После 30 минут 56:55 в пользу французов.

Германия: Даниэль Тайс (Бостон Селтикс, 22), Деннис Шредер (Атланта Хоукс, 21), Робин Бенцинг (Сарагоса, 12), Лукка Штайгер (Броз Баскет, 10)

Франция: Эван Фурнье (Орландо Мэджик, 27), Борис Дьяо (Юта Джаз, 15), Жоффре Ловернь (Сан-Антонио Сперс, 13)