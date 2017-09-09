9 сентября 2017 г.
последняя новость: 18:08
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:17 Сенсация Евробаскета: французы не вышли в четвертьфинал, проиграв сборной Германии
16:58 Мане нокаутировал вратаря. "Горожане" забили пять мячей в ворота "Ливерпуля"
16:05 Сенсация чемпионата Испании: "Реал" не сумел обыграть "Леванте"
15:32 Скандал на Кубке мира: соперника Максима Родштейна не допустили в игровую зону из-за дресс-кода
14:20 Евробаскет: украинцы проиграли сборной Словении в первом матче плэй-офф
13:42 Молодежный чемпионат Европы: три российские гандболистки попались на употреблении мельдония
11:21 Бывшая баскетболистка сборной России официально признана самой длинноногой женщиной планеты
11:07 Известный боксер приговорен к 25-летнему заключению за убийство подруги
10:29 Бывший защитник "Маккаби" продолжит карьеру в Ливане
10:08 Фантастический удар Арамбарри. Нереализованный пенальти Герреро
Спорт

Сенсация Евробаскета: французы не вышли в четвертьфинал, проиграв сборной Германии

время публикации: 17:17 | последнее обновление: 17:17 блог версия для печати фото
Сенсация Евробаскета: французы не вышли в четвертьфинал, проиграв сборной Германии

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу сборная Германии одержала сенсационную победу над французами 84:81.

Французы - чемпионы Европы 2013 года и бронзовый призер первенства 2015 года - считались одним из фаворитов турнира.

Сборная Франции уверенно выиграла первую четверть 19:10 и первую половину матча 40:34. После 30 минут 56:55 в пользу французов.

Германия: Даниэль Тайс (Бостон Селтикс, 22), Деннис Шредер (Атланта Хоукс, 21), Робин Бенцинг (Сарагоса, 12), Лукка Штайгер (Броз Баскет, 10)

Франция: Эван Фурнье (Орландо Мэджик, 27), Борис Дьяо (Юта Джаз, 15), Жоффре Ловернь (Сан-Антонио Сперс, 13)

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 сентября 2017 г.
Евробаскет: украинцы проиграли сборной Словении в первом матче плэй-офф
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 сентября 2017 г.
Бывшая баскетболистка сборной России официально признана самой длинноногой женщиной планеты
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 сентября 2017 г.
Бывший защитник "Маккаби" продолжит карьеру в Ливане
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 сентября 2017 г.
The New York Post: Михаил Прохоров собирается продать "Бруклин Нетс"
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 сентября 2017 г.
Рекордсмен чемпионата Израиля продолжит карьеру в Хорватии
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 сентября 2017 г.
Расписание матчей первой стадии плэй-офф Евробаскета
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 сентября 2017 г.
Евробаскет: россияне в 1/8 финала сыграют со сборной Хорватии







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 9 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017