Фантастический проход Вернера. "Лейпциг" победил "динозавров"

В стартовом матче третьего тура чемпионата Германии "Лейпциг" в гостях обыграл "Гамбург" 2:0. Оба мяча были забиты в конце матча.

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дикмайер, ван Дронгелен (Сакаи, 71), Экдаль (Шипплок, 74), Холтби, Костич (Вальдшмидт, 37), Юнг, Уоллас, Хан, Вуд

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Бернарду (Клостерманн, 59), Упамекано, Забитцер, Кейта, Демме, Брума (Кампль, 69), Вернер, Огюстен (Поульсен, 78)

Гости были настроены решительно и уже в первые шесть минут создали два опасных момента (один раз Кейта пробил мимо, второй хозяев спасла штанга). "Динозавры" играли без травмированных Хунта и Мюллера, поэтому их атака была ослаблена, а ставка сделана на оборону со стремительными контратаками. И шанс представился на 24-й минуте. Уоллас вышел один на один, но не попал в дальнюю "шестерку".

Через три минуты хозяева подали штрафной. Уоллас мощно бил с линии штрафной - мяч пролетел мимо.

На 30-й минуте Огюстен выскочил один на один, но переиграть вратаря не смог. На 67-й минуте Наби Кейта метров с 30 нанес мощный удар 0:1.

На 75-й минуте хозяева подали угловой. Хан коленом бил с близкого расстояния. Гулачи мяч парировал. Началась контратака. Тимо Вернер прошел от своей штрафной до чужой и переиграл вратаря 0:2.