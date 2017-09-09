Сенсация чемпионата Испании: "Реал" не сумел обыграть "Леванте"

В первом субботнем матче третьего тура чемпионата Испании встречались чемпион Испании и победитель второго дивизиона. Как ни странно, "Реал" не сумел обыграть "Леванте" 1:1.

"Реал": Касилья, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Васкес (Ковачич, 72), Льоренте (Иско, 62), Кроос, Асенсио, Эрнандес, Бензема (Бэйл, 28)

"Леванте": Рауль, Иван Лопес (Педро Лопес, 20), Постиго, Чема, Тоньо, Иви Лопес (Самуэль Гарсия, 68), Робер, Кампанья, Лерма, Хасон, Алегрия (Боатенг, 55)

По прогнозам экспертов, у гостей не было ни малейшего шанса. Но левантийцы вышли вперед, а затем достаточно уверенно действовали, хотя и играли вторым номером. "Сливочные" все больше нервничали, что вылилось в удаление Марселу.

К тому же, уже на 28-й минуте получил травму Карим Бензема. Что, с учетом дисквалификации Криштиану Роналду, создало большие проблем в атаке у мадридцев.

На 13-й минуте Иван Лопес вбросил мяч из-за боковой в цент р штрафной. Иви Лопес обыграл Карвахаля и открыл счет 0:1. На 31-й минуте он же опасно исполнил штрафной, нанеся удар метров с 35. Мяч скользнул по сетке и ушел за пределы поля.

На 36-й минуте после подачи углового Лукас Васкес сравнял счет 1:1.

На 89-й минуте Марселу упал и пнул соперника ногой в голову, за что и был удален.