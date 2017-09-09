Штат Нью-Йорк выплатит 22 миллиона долларов семье российского боксера, оставшегося частично парализованным после боя

Штат Нью-Йорк выплатит 22 миллиона долларов семье российского боксера Магомеда Абдусаламова, который остался частично парализованным после поражения в поединке с кубинцем Майком Пересом, сообщает ESPN.

Соглашение одобрено судьей Джанет Родригес-Морик.

Бой состоялся 2 ноября 2013 года. Россиянин получил черепно-мозговую травму, перелом руки и челюсти. В больнице боксер перенес инсульт. Он длительное время находился в состоянии искусственной комы.

Правая сторона боксера остается парализованной, он не может ходить и внятно разговаривать.

Родственники Магомеда Абдусаламова подали иск на 100 миллионов, утверждая, что черепно-мозговой травмы можно было избежать, если бы бой остановили вовремя.