Мане нокаутировал вратаря. "Горожане" забили пять мячей в ворота "Ливерпуля"

В стартовом матче четвертого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" 5:0.

"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво, 45), Данилу, Стоунс, Отаменди (Мангала, 71), Уокер, Фернандинью, Де Брейне, Сильва, Менди, Агуэро, Габриэл Жезус (Сане, 57)

"Ливерпуль": Миньоле, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Альберто Морено, Вайналдум (Милнер, 58), Хендерсон, Эмре Джан, Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Роберту Фирмину (Соланке, 67), Мане

35 минут гости играли неплохо. Но после удаление Мане, а также второго гола, на поле царили хозяева.

На 24-й минуте Де Брейне вывел Агуэро один на один. Форвард обыграл вратаря и пробил по пустым воротам 1:0.

На 37-й минуте Мане выходит один на один. Эдерсон вышел за пределы штрафной и выбил мяч головой. Мане ногой попал в лицо вратарю и был удален.

На шестой минуте, добавленной к первому тайму (помощь голкиперу оказывали довольно долго), Де Брейне навесил. Габриэл Жезус головой отправил мяч в ворота 2:0. На 53-й минуте следует выход "два в один". Агуэро отдал пас. Габриэл Жезус пробил по пустым воротам 3:0.

На 77-й минуте Сане сбросил мяч на фланг. Менди прострелил. Сане в касание отправил мяч в ближний угол 4:0. На первой минуте компенсированного времени Сане метров с 20 нанес обводящий удар в "девятку" 5:0.