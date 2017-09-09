Перед поездкой в Прагу "Маккаби" обыграл "Бней Сахнин"

В стартовом матче третьего тура чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" победил "Бней Сахнин" 2:0.

Оба мяча забил во втором тайме исландский форвард Видар Орн Кьяртанссон.

Напомним, 14 сентября "Маккаби" в Праге встречается со "Славией" в матче первого тура группового турнира Лиги Европы.

Гости могли выйти вперед уже на 4-й минуте. Эли Утман пробил. Мяч попал в защитника, а затем в крестовину ворот "Маккаби".

На 29-й минуте первый опасный момент создали "желтые". Удар метров с 30 - вратарь парировал мяч на угловой. На 45-й минуте Ширан Ейни пробил метров с 18 под перекладину. Вратарь мяч отразил.

На 59-й минуте Кьртанссон оказался один перед воротами и открыл счет 1:0.

На 62-й минуте гости протаранили оборону "Маккаби" по центру. Муграби пробил метров с 15 - хозяев выручила штанга. На 68-й минуте Калибат нанес красивый удар "боковыми ножницами", но не попал в ворота.

На 73-й минуте Миха вывел Кьяртанссона один на один. Исландец обыграл вратаря и послал мяч в сетку 2:0.