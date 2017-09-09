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Спорт

Надаль вышел в финал. Андерсон установил два рекорда

время публикации: 06:54 | последнее обновление: 06:54 блог версия для печати фото
Надаль вышел в финал. Андерсон установил два рекорда

В финале Открытого чемпионата США встретятся испанец Рафаэль Надаль и южноафриканец Кевин Андерсон.

Кевин впервые вышел в финал турнира "Большого шлема". В полуфинале он обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 177 минут.

Южноафриканец установил два рекорда финалов US Open: он стал финалистом с самым низким рейтингом (32-е место в рейтинге АТР до начала турнира) и самым высоким финалистом (203 см).

Рафаэль Надаль победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Матч продолжался 154 минуты.

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