Надаль вышел в финал. Андерсон установил два рекорда

В финале Открытого чемпионата США встретятся испанец Рафаэль Надаль и южноафриканец Кевин Андерсон.

Кевин впервые вышел в финал турнира "Большого шлема". В полуфинале он обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 177 минут.

Южноафриканец установил два рекорда финалов US Open: он стал финалистом с самым низким рейтингом (32-е место в рейтинге АТР до начала турнира) и самым высоким финалистом (203 см).

Рафаэль Надаль победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Матч продолжался 154 минуты.