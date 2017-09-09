Мбаппе забил в дебютном матче. Удаление бывшего игрока "Тоттенхэма"

Состоялись матчи пятого тура чемпионата Франции. "Лилль" и "Бордо" голов не забили. "Пари Сен-Жермен" в гостях разгромил "Метц" 5:1. В этом матче в составе парижан дебютировал Килиан Мбаппе.

Лилль - Бордо 0:0

Хозяева большую часть матча играли в меньшинстве. На 32-й минуте вторую желтую карточку получил Тиагу Майя.

Метц - Пари Сен-Жермен 1:5

На 22-й минуте Кавани выскочил один на один и пробил в дальний нижний угол. Мяч попал в штангу. На 31-й минуте Неймар великолепной передачей вывел Кавани один на один. Тот обыграл вратаря и пробил по пустым воротам 0:1.

На 37-й минуте хозяева подали угловой. Защитники мяч вынесли. Доссеви протаранил оборону гостей, обыграв трех защитников, а затем навесил на дальнюю штангу. Бывший форвард "Монако" и "Ньюкасла" Эммануэль Ривер головой отправил мяч в сетку 1:1.

На 56-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Бывший защитник "Тоттенхэма" Бенуа Ассу-Экотто грубо сыграл в центре поля против Килиана Мбаппе и был удален.

На 59-й минуте защитники неудачно вынесли мяч. Мбаппе пробил метров с 20 1:2. На 69-й минуте Неймар из-за пределов штрафной пробил в "шестерку" 1:3. На 75-й минуте после серии рикошетов Кавани отправил мяч в сетку 1:4. Мяч отскочил к форварду после попадания в локоть Мбаппе.

На 87-й минуте Неймар навесил. Монье прострелил. Лукас Моура протолкнул мяч в ворота 1:5.