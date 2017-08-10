Бывший игрок "Майами", "Хьюстона" и "Чикаго" перебрался из Ирана в Израиль

Клуб "Ирони" (Нес-Циона) подписал контракт с американским баскетболистом Декуаном Куком, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне он выступал за иранский клуб "Чемидор".

Среднестатистические показатели 22.3 + 5 подборов за матч.

Дакуан Кук был выбран в первом раунде драфта 2007 года Филадельфией Сиксерз" под 21-м номером. За этот клуб в НБА он не играл. Но выступал за "Майами Хитс", "Хьюстон Рокитс", "Оклахома-Сити Тендер" и "Чикаго Булз". Всего в НБА он провел 328 матчей.

Европейскую карьеру Декуан Кук начал в киевском "Будивельнике". Затем выступал в Германии, Франции, Португалии.