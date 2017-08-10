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Спорт

Рейтинг ФИФА: Украина на 27-м месте, Россия - 62-м, Израиль - 70-м

время публикации: 11:34 | последнее обновление: 11:34 блог версия для печати фото
Рейтинг ФИФА: Украина на 27-м месте, Россия - 62-м, Израиль - 70-м

ФИФА опубликовала рейтинг мировых футбольных сборных по состоянию на 10 августа 2017 года. Сборная Бразилии оттеснила немцев на второе место. Аргентинцы остались третьими.

В Тор-10 входят Швейцария, Польша, Португалия, Чили, Колумбия, Бельгия, Франция.

Украина опустилась на 2 позиции - 27-е место.

Россия занимает 62-е место, Израиль - 70-е.

Рейтинги соперников сборной Израиля по отборочному турниру чемпионата мира 2018 года: Испания 11-е место (в прошлом месяце 11), Италия 12 (12), Албания 63 (63), Македония 135 (134), Лихтенштейн 190 (191).

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