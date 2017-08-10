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Спорт

Футболисты "Паниониоса", сыгравшие против "Маккаби", отстранены от игр за сборную Ирана

время публикации: 16:31 | последнее обновление: 16:36 блог версия для печати фото
Футболисты "Паниониоса", сыгравшие против "Маккаби", отстранены от игр за сборную Ирана

Два иранских легионера "Паниониоса", принявшие участие в ответном матче квалификации Лиги Европы против тель-авивского "Маккаби", отстранены от игр за национальную сборную Ирана, сообщает Times of Israel.

Заместитель министра спорта Ирана Мохаммед Реза Даварзани заявил, что они больше не наденут футболок сборной Ирана, так как "пересекли красную линию".

33--летний Масуд Шожаеи провел за национальную сборную 70 матчей, 27-летний Эхсан Хаджи Сафи - 84.

Сообщения о том, что власти Ирана и Федерация футбола Ирана недовольны тем, что футболисты не отказались играть против израильского клуба.

Агентство Fars сообщило, что Федерация футбола решительно осуждает поступок игроков "Паниониоса".

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