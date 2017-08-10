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Спорт

Бывшего защитника "Барселоны" подозревают в связях с мексиканскими наркоторговцами

время публикации: 07:59 | последнее обновление: 07:59 блог версия для печати фото
Бывшего защитника "Барселоны" подозревают в связях с мексиканскими наркоторговцами

Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес включен в список людей, которых Министерство финансов США подозревает в причастности к поставкам наркотиков из Мексики в США, сообщает ВВС.

Счета Маркеса в США заморожены, а его виза аннулирована.

Футболист передал заявление в офис Генерального прокурора Мексики. Содержание этого документа не разглашается.

В списке 21 человек и 42 организации, подозреваемые в связях с наркобароном Раулем Флоресом Эрнандесом.

В список также попал известный певец Хулио Сезар Альварес.

Рафаэль Маркес, известный как "Рафа" и "Кайзер из Мичоакана", может сыграть на позициях центрального защитника и опорного полузащитника.

Он выступал за клубы "Атлас", "Монако" (чемпион Франции 2000 года, обладатель Кубка Франции 2003 года), "Барселона" (четырехкратный чемпион Испании, двукратный победитель Лиги чемпионов), "Нью-Йорк Ред Булз" (победитель Восточной конференции MLS), "Леон" (двукратный чемпион Мексики), "Верона".

В составе сборной Мексики - победитель Кубка конфедераций 1999 года, двукратный победитель Золотого кубка КОНКАКАФ, Рафаэль Маркес был чемпионом сборной Мексики на четырех чемпионатах мира.

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