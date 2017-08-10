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Спорт

Функционеры угрожают иранским футболистам, сыгравшим против "Маккаби"

время публикации: 10:19 | последнее обновление: 10:19 блог версия для печати фото
Функционеры угрожают иранским футболистам, сыгравшим против "Маккаби"

У иранских футболистов греческого "Паниониоса" могут возникнуть неприятности из-за того, что они не отказались сыграть в матчах квалификационного турнира Лиги Европы против тель-авивского "Маккаби", утверждает издание A Bola.

Масуда Шоаеи могут отстранить от выступления за национальную сборную.

Ему и Эхсану Хайсафи представитель МИД Ирана угрожал различными санкциями, если они сыграют против израильского клуба.

Напомним, оба иранца вышли в стартовом составе "Паниониоса" в ответном матче в Афинах. От поездки в Израиль они отказались.

"Маккаби" дважды обыграл греческий клуб со счетом 1:0.

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