Функционеры угрожают иранским футболистам, сыгравшим против "Маккаби"

У иранских футболистов греческого "Паниониоса" могут возникнуть неприятности из-за того, что они не отказались сыграть в матчах квалификационного турнира Лиги Европы против тель-авивского "Маккаби", утверждает издание A Bola.

Масуда Шоаеи могут отстранить от выступления за национальную сборную.

Ему и Эхсану Хайсафи представитель МИД Ирана угрожал различными санкциями, если они сыграют против израильского клуба.

Напомним, оба иранца вышли в стартовом составе "Паниониоса" в ответном матче в Афинах. От поездки в Израиль они отказались.

"Маккаби" дважды обыграл греческий клуб со счетом 1:0.