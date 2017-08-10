10 августа 2017 г.
последняя новость: 22:22
Развод года
Известная певица сошла с ума
О состоянии Люси Дубинчик
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:08 Викторию Азаренко обвинили в краже ее собственного сына. Ее интересы защищает израильский адвокат
21:31 Известный баскетболист арестован за хранение марихуаны
16:31 Футболисты "Паниониоса", сыгравшие против "Маккаби", отстранены от игр за сборную Ирана
12:43 Израильская рекордсменка по прыжкам с шестом попалась на употреблении запрещенного вещества
11:34 Рейтинг ФИФА: Украина на 27-м месте, Россия - 62-м, Израиль - 70-м
10:41 Боец UFC снялась обнаженной для журнала
10:19 Функционеры угрожают иранским футболистам, сыгравшим против "Маккаби"
09:51 20-летний бразильский футболист едва не сломал шею, празднуя забитый гол
09:34 Исторический момент: в Швейцарии приговорен к тюремному заключению фанат, бросавший петарды во время матча
08:41 Бывший игрок "Майами", "Хьюстона" и "Чикаго" перебрался из Ирана в Израиль
Спорт

Викторию Азаренко обвинили в краже ее собственного сына. Ее интересы защищает израильский адвокат

время публикации: 22:08 | последнее обновление: 22:08 блог версия для печати фото
Викторию Азаренко обвинили в краже ее собственного сына. Ее интересы защищает израильский адвокат

Бывший бойфренд и отец ее ребенка Билли Маккинг обвинил бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко в краже их ребенка, сообщает Ynet.

Их общий сын Лео родился в декабре 2016 года.

Билли Маккинг подал иск в суд Беверли-Хиллз, обвинив Азаренко в краже ребенка. Суд постановил, что Лео должен вернуться в США.

Теннисистка готовит встречный иск. Ее интересы представляет израильский адвокат Зив Вальнер, готовящий иск о нанесении морального и материального ущерба.

Сумма иска может составить 10 миллионов долларов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июля 2017 г.
Одна из самых красивых теннисисток мира Агнешка Радваньска выходит замуж
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 июля 2017 г.
Роджер Федерер установил рекорд, в восьмой раз став победителем Уимблдона
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 июля 2017 г.
Победительницами Уимблдона стали Елена Веснина и Екатерина Макарова
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 июля 2017 г.
На Уимблдоне крикливого болельщика заставили выйти на корт. ВИДЕО







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 10 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017