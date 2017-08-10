Викторию Азаренко обвинили в краже ее собственного сына. Ее интересы защищает израильский адвокат

Бывший бойфренд и отец ее ребенка Билли Маккинг обвинил бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко в краже их ребенка, сообщает Ynet.
Их общий сын Лео родился в декабре 2016 года.
Билли Маккинг подал иск в суд Беверли-Хиллз, обвинив Азаренко в краже ребенка. Суд постановил, что Лео должен вернуться в США.
Теннисистка готовит встречный иск. Ее интересы представляет израильский адвокат Зив Вальнер, готовящий иск о нанесении морального и материального ущерба.
Сумма иска может составить 10 миллионов долларов.