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Спорт

Ассоциация шахматистов-профессионалов выступила с заявлением по поводу скандала на Кубке мира

время публикации: 16:54 | последнее обновление: 16:54 блог версия для печати фото
Ассоциация шахматистов-профессионалов выступила с заявлением по поводу скандала на Кубке мира

Канадский гроссмейстер Антон Ковалев покинул Кубок мира по шахматам, который проходит в Тбилиси, после конфликта с одним из организаторов турнира президентом Европейского шахматного союза Зурабом Азмайпарашвили.

Ассоциация шахматистов-профессионалов выпустила заявление по поводу произошедшего и предлагает подписать петицию, опубликованную на сайте организации.

Приводим текст заявления:

"Совет АШП решительно осуждает и протестует против действий г-на Зураба Азмайпарашвили в качестве Организатора Кубка мира.

Запугивание и угрозы в адрес игрока, принимающего участие в Вашем мероприятии, неприемлемы. Еще в большей степени — если они сделаны прямо перед партией.

Правила дресс-кода на турнире расплывчаты, и даже не ясно, нарушил ли их гроссмейстер Антон Ковалёв, но это не главное, так как до того момента его даже не предупреждали о каких-либо возможных нарушениях, несмотря на точно такую же одежду в предыдущих турах. И тут, за десять минут до начала игры, его начинают оскорблять и угрожать. Такое обращение с любым из игроков неприемлемо. Гроссмейстер Ковалёв почувствовал, что у него нет другого выбора, кроме как покинуть турнир, и мы понимаем его решение.

К тому же, г-н Азмайпарашвили был не только Организатором, но и Председателем Апелляционного комитета - единственного органа, который может корректировать действия арбитров и организаторов! Такого не должно было быть, и огромная вина лежит на ФИДЕ, допустившей подобный конфликт интересов.

Мы не ожидаем реакции ФИДЕ и не надеемся, что они сделают всё, чтобы исправить ситуацию. Мы обращаемся к мировому шахматному сообществу и национальным федерациям.

Неужели шахматы не заслуживают лучшего? Должны ли мы снова проглотить все это? Должны ли игроки чувствовать себя как второстепенные существа, принимать эти оскорбления и подчиняться любым требованиям? Настало время объединиться и занять принципиальную позицию. Если Вы чувствуете, что пришло время радикально изменить ситуацию, присоединяйтесь к нашему протесту и подпишите это письмо.

Совет АШП".

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