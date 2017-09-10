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Сенсация Кубка мира: Магнус Карлсен выбыл из борьбы. Иванчук победил Крамника

время публикации: 21:28 | последнее обновление: 21:28 блог версия для печати фото
Сенсация Кубка мира: Магнус Карлсен выбыл из борьбы. Иванчук победил Крамника

В третьем раунде Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Тбилиси, чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2827) проиграл китайцу Бу Сянчжи (2714) 0.5:1.5.

Россиянин Петр Свидлер (2756) победил американца Александра Онищука (2682) 1.5:0.5.

Украинец Василий Иванчук (2727) победил экс-чемпиона мира россиянина Владимира Крамника (2803) 1.5:0.5. В российском поединке Даниил Дубов (2666) с таким же счетом обыграл Владислава Артемьева (2692).

Американец Уэсли Со (2792) обыграл испанца Франсиско Вальехо Понса (2717) 1.5:0.5. Россиянин Владимир Федосеев (2731) обыграл американца Хикару Накамуру (2781). В следующем круге он встретится с израильтянином Максимом Родштейном.

Китаец Хао Ван (2701) обыграл украинца Юрия Кузубова (2688).

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