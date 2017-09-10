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Спорт

Сенсация чемпионата Германии: "деревенские парни" победили "Баварию"

время публикации: 10:32 | последнее обновление: 10:38 блог версия для печати фото
Сенсация чемпионата Германии: "деревенские парни" победили "Баварию"

В матче третьего тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях проиграла "Хоффенхайму" 0:2. Оба мяча забил Марк Ут.

Отметим, что "деревенские парни" - неудобный соперник для мюнхенцев. В прошлом сезоне "Бавария" сыграла с "Хоффенхаймом" вничью 1:1 на своем поле, а в гостях проиграла 0:1.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер, Нордтвейт, Цубер (Шульц, 69), Демирбай, Амири, Гайгер (Полански, 63), Крамарич, Ут (Окс, 76)

"Бавария": Нойер, Рафинья (Рибери, 78), Хави Мартинес, Хуммельс, Руди (Роббен, 57), Мюллер (Родригес, 78), Тиагу Алькантара, Коман, Толиссо, Киммих, Левандовски

Гости владели подавляющим преимуществом (72% владения мячом), но голы забивали хозяева.

На 7-й минуте Левандовски пробил из пределов вратарской. Мяч чиркнул перекладину и ушел за пределы поля.

На 27-й минуте хозяева быстро ввели мяч из-за боковой. Ут ворвался в штрафную и пробил в ближний угол 1:0. Мюллер пытался спорить с судьей - в момент начала атаки на поле было два мяча, но взятие ворот было засчитано.

На 30-й минуте Левандовски опасно исполнил штрафной. Мяч пролетел рядом с "девяткой".

На 42-й минуте хозяева провели скоростную контратаку. Цубер опасно пробил издали. Нойер мяч парировал.

В начале второго тайма несколько раз опасно бил Кингсли Коман.

На 51-й минуте хозяева подали штрафной. Несколько передач. Мяч получил Ут в центре штрафной и пробил в нижнюю "шестерку" 2:0.

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