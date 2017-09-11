Бывший игрок "Кубани" и донецкого "Металлурга" забил победный "олимпийский гол"

В матче турнира Crown Prince Cup (Саудовская Аравия) "Аль Шабаб" обыграл "Аль Батин" 1:0.

Единственный гол, забитый в игре, оказался очень необычным, и привлек внимание болельщиков.

Гол был забит на 68-й минуте.

Маркос Пиззелли закрутил мяч с углового. Мяч попал в дальнюю штангу и отскочил в ворота. Голкипер гостей Насер аль Мехаини оказался к этому не готов 1:0.

Маркос Пиззелли - полузащитник сборной Армении. Он ранее выступал за клубы "Арарат", "Пюник", "Металлург" (Донецк), "Кубань", "Краснодар", "Актюбе", "Аль-Раед" (Саудовская Аравия), "Аль-Фуджайра" (ОАЭ), "Ксанти" (Греция).

Видео замечательного гола можно посмотреть на YouTube.