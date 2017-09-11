11 сентября 2017 г.
последняя новость: 23:32
Юлия Латынина покинула Россию
Лия Ахеджакова: Я его актриса!
7 симптомов рака, инсульта, диабета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:32 Евробаскет: сборные Сербии, Испании и России вышли в четвертьфинал
22:18 Рамзан Кадыров подарил "мерседес" бывшему форварду "Бейтара"
21:28 Сенсация Кубка мира: Магнус Карлсен выбыл из борьбы. Иванчук победил Крамника
20:04 Бывший игрок "Кубани" и донецкого "Металлурга" забил победный "олимпийский гол"
16:54 Ассоциация шахматистов-профессионалов выступила с заявлением по поводу скандала на Кубке мира
16:02 Латвийцы вышли в четвертьфинал Евробаскета, разгромив сборную Черногории
14:32 Зураб Азмайпарашвили: "цыган" было произнесено в значении "бродяга"
13:53 Гроссмейстер, обыгравший Ананда, объяснил отъезд с Кубка мира: ко мне отнеслись как к ничтожеству и обозвали "цыганом"
11:53 Сын бывшего игрока "Бейтара" и "Апоэля" забил гол ударом с 60 метров
11:37 "Акулы" выходят в лидеры. Чемпион Израиля одержал первую победу, забив на пятой минуте компенсированного времени
Спорт

Бывший игрок "Кубани" и донецкого "Металлурга" забил победный "олимпийский гол"

время публикации: 10 сентября 2017 г., 20:04 | последнее обновление: 10 сентября 2017 г., 20:04 блог версия для печати фото
Бывший игрок "Кубани" и донецкого "Металлурга" забил победный "олимпийский гол"

В матче турнира Crown Prince Cup (Саудовская Аравия) "Аль Шабаб" обыграл "Аль Батин" 1:0.

Единственный гол, забитый в игре, оказался очень необычным, и привлек внимание болельщиков.

Гол был забит на 68-й минуте.

Маркос Пиззелли закрутил мяч с углового. Мяч попал в дальнюю штангу и отскочил в ворота. Голкипер гостей Насер аль Мехаини оказался к этому не готов 1:0.

Маркос Пиззелли - полузащитник сборной Армении. Он ранее выступал за клубы "Арарат", "Пюник", "Металлург" (Донецк), "Кубань", "Краснодар", "Актюбе", "Аль-Раед" (Саудовская Аравия), "Аль-Фуджайра" (ОАЭ), "Ксанти" (Греция).

Видео замечательного гола можно посмотреть на YouTube.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Сын бывшего игрока "Бейтара" и "Апоэля" забил гол ударом с 60 метров
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
"Акулы" выходят в лидеры. Чемпион Израиля одержал первую победу, забив на пятой минуте компенсированного времени
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Щенсны дебютировал в "Ювентусе". "Старая синьора" победила "Кьево"
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Дебют Дембеле и Паулинью. Месси забивает три мяча в дерби и устанавливает рекорд
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Сенсация чемпионата Германии: "деревенские парни" победили "Баварию"
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Марио Балотелли забил два мяча. "Ницца" разгромила "Монако"
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Сюрприз чемпионата Англии: "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "гончаров"







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 11 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017