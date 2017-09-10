Победительницей Открытого чемпионата США стала Слоан Стивенс

В финале Открытого чемпионата США встречались американские теннисистки. Слоан Стивенс победила Мэдисон Киз 6:3, 6:0.
Финальный матч продолжался 62 минуты.
Обе теннисистки играли в финале Открытого чемпионата США впервые. Обе расплакались по окончании финального поединка.
24-летняя Слоан Стивенс выиграла четыре турнира Женской теннисной ассоциации.
Чуть больше месяца назад она не входила в первую тысячу рейтинга WTA. Слоан пропустила около 10 месяцев из-за травмы.
Уже завтра она станет 17-й ракеткой мира.