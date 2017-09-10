Сюрприз чемпионата Англии: "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "гончаров"

В матче четвертого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Стоук-Сити" 2:2.

Интересно, что в первых трех матчах "красные дьяволы" победили, не пропустив ни одного гола.

"Стоук Сити": Батленд, Питерс, Зума, Кэмерон (Мартинс Инди, 46), Виммер, Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири, Хесе (Бераино, 75)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Дармиан, Джоунс, Байи, Мхитарян (Лингард, 84), Эррера (Мата, 72), Погба, Матич, Лукаку, Рэшфорд (Марсьяль, 72)

На 43-й минуте следует длинный пас к краю штрафной площади. Диуф прострелил. Жан-Эрик Максим Чупо-Мотинг (недавно перешедший из "Шальке 04") внес мяч в сетку 1:0.

На первой минуте, добавленной арбитром к первому тайму, гости подали угловой. Рэшфорд головой отправил мяч в ворота 1:1.

На 57-й минуте следует проникающий пас. Лукаку выходит один на один. Батленд парировал мяч. Лукаку добил мяч в сетку 1:2.

На 63-й минуте хозяева подали угловой. Чупо-Мотинг головой отправил мяч в ворота 2:2.