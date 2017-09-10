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Спорт

Бой в Берлине: украинец Александр Усик нокаутировал "капитана Хука"

время публикации: 08:01 | последнее обновление: 08:01 блог версия для печати фото
Бой в Берлине: украинец Александр Усик нокаутировал "капитана Хука"
Бой в Берлине: украинец Александр Усик нокаутировал "капитана Хука"
Бой в Берлине: украинец Александр Усик нокаутировал "капитана Хука"

В Берлине состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO (одновременно - первый четвертьфинал WBSS (Всемирной боксерской серии).

Александр Усик защитил титул, победив техническим нокаутом в десятом раунде Марко Хука.

Украинский боксер владел преимуществом. Если в первом раунде он действовал на контратаках, то потом постепенно завладел инициативой.

В третьем раунде Хук пропустил серию ударов и его "повело". У Александра преимущество в скорости. В пятом раунде Марко сумел пробить защиту чемпиона, но тот ответил затяжной атакой.

В седьмом раунде претендент достал Усика точным в голову, на что чемпион ответил тремя сильными ударами. В восьмом раунде Александр упал - это был не нокаут, он поскользнулся, когда ринулся добивать противника. С Марко был снят один балл за запрещенный удар.

В десятом раунде бой превратился в избиение претендента, и судья остановил поединок.

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