Зураб Азмайпарашвили: "цыган" было произнесено в значении "бродяга"

Глава апелляционного комитета, один из главных организаторов Кубка мира по шахматам в Тбилиси и президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили рассказал о своем видении конфликта с Антоном Ковалевым, покинувшим Кубок мира.

"Я увидел, что перед началом партии с ним разговаривает арбитр, подошёл и тоже потребовал, чтобы он соблюдал указанный в регламенте турнира дресс-код. Он отказался менять шорты на приличную одежду, тогда я сказал, что к нему будут применены максимальные штрафные санкции, и я лично буду этого добиваться. Он отреагировал неадекватно - встал и ушёл. Честно говоря, я думал, что он пошёл переодеваться, но он так и не вернулся", - приводит его слова Chess News.

"Турнир так не покидают. Если ты чем-то недоволен — подай апелляцию, действуй в правовых рамках. А так… Это что, нормально, что в третьем круге все играют, а один участник получает победу без игры и три дня отдыхает.

"Цыган" было произнесено в значении "бродяга". У нас в Грузии есть выражение: "одет как бродяга". Не надо валять дурака, все прекрасно понимают, что я имел в виду. Если кто-то хочет зацепиться за национальную тему — ничего не получится", - цитирует Зураба Азмаапарашвили "Чемпионат".