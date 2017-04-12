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Спорт

Дибала обошел Шевченко, но не догнал Агахову. "Ювентус" разгромил "Барселону"

время публикации: 11 апреля 2017 г., 23:39 | последнее обновление: 00:02 блог версия для печати фото
В ответной атаке Манджукич промчался по флангу и сделал передачу. Дибала с линии штрафной пробил в ближний угол 2:0

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Ювентус" разгромил в Турине "Барселону" 3:0. Два мяча в ворота каталонцев забил Пауло Дибала.

Ответный матч состоится 19 апреля.

Пауло Дибала забил два мяча в ворота гостей уже к 22-й минуте встречи. Он занимает второе место в списке форвардов, забивших быстрее всех первые два мяча в ворота "Барселоны" в матчах Лиги чемпионов.

Быстрее на минуту "дубль" оформил форвард "Шахтера" Джулиус Агахова в 2004 году. На третьем месте Фаустино Асприлья (1997, "Ниюкасл", 31 минута), на четвертом - Андрей Шевченко ("Динамо" Киев, 1997, 32 минуты).

"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Пьянич (Барцальи, 89), Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин

"Барселона": тер Штеген, Юмтити, Пике, Матье (Андре Гомиш, 46), Маскерано, Ракитич, Иньеста, Месси, Серхи Роберто, Луис Суарес, Неймар

На 7-й минуте Дибала принял мяч у угла вратарской, развернулся и нанес обводящий удар в дальний угол 1:0.

На 21-й минуте Месси вывел Иньесту один на один. Тот пробил мимо вратаря, но не попал в дальний угол ворот.

В ответной атаке Манджукич промчался по флангу и сделал передачу. Дибала с линии штрафной пробил в ближний угол 2:0. На 55-й минуте Игуаин вышел один на один. Тер Штеген парировал мяч.

Через минуту хозяева подали угловой. Кьеллини пробил головой 3:0.

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