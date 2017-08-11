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Два гола в первые шесть минут. Четыре удаления - в последние четыре. "Ботафого" одолел уругвайцев

время публикации: 09:46 | последнее обновление: 09:46 блог версия для печати фото
Два гола в первые шесть минут. Четыре удаления - в последние четыре. "Ботафого" одолел уругвайцев

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес "Ботафого" победил уругвайский "Насьональ" 2:0. В первой игре бразильцы победили 1:0.

Уже на 6-й минуте хозяева вели со счетом 2:0. Ворота Эстебана Конде поразили Бруну Сильва и Родриго Пимпаю.

С 89-й по третью минуту компенсированного времени судья удалил четырех игроков - одного бразильца и трех уругвайцев. Диего Полента (бывший полузащитник "Бари" и "Дженоа") грубо сыграл против Виктора Луиса, за что был удален. Бывший защитник "Порту" ударил обидчика и также получил красную карточку.

После этого началась массовая потасовка, по итогам которой вторые желтые карточки получили бывший полузащитник "Альмерии" и "Ливерпуля" (уругвайского) Себастьян Родригес и арендованный у "Удинезе" форвард Родриго Агирре.

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