Два гола в первые шесть минут. Четыре удаления - в последние четыре. "Ботафого" одолел уругвайцев

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес "Ботафого" победил уругвайский "Насьональ" 2:0. В первой игре бразильцы победили 1:0.

Уже на 6-й минуте хозяева вели со счетом 2:0. Ворота Эстебана Конде поразили Бруну Сильва и Родриго Пимпаю.

С 89-й по третью минуту компенсированного времени судья удалил четырех игроков - одного бразильца и трех уругвайцев. Диего Полента (бывший полузащитник "Бари" и "Дженоа") грубо сыграл против Виктора Луиса, за что был удален. Бывший защитник "Порту" ударил обидчика и также получил красную карточку.

После этого началась массовая потасовка, по итогам которой вторые желтые карточки получили бывший полузащитник "Альмерии" и "Ливерпуля" (уругвайского) Себастьян Родригес и арендованный у "Удинезе" форвард Родриго Агирре.