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Спорт

В "Баскетболе без границ" в Израиле примут участие Энтони Паркер, Омри Каспи, Дэвид Робинсон

время публикации: 11:16 | последнее обновление: 11:19 блог версия для печати фото
В "Баскетболе без границ" в Израиле примут участие Энтони Паркер, Омри Каспи, Дэвид Робинсон

С 13 по 16 августа в Иерусалиме, Тель-Авиве и Нетании пройдет баскетбольный лагерь по программе "Баскетбол без границ", которую в этом сезоне курируют ФИБА и НБА.

В мероприятии примут участие 62 юных баскетболиста (не старше 17 лет) из 22 стран.

НБА будут представлять легендарный Дэвид Робинсон, двукратный олимпийский чемпион и член Зала славы НБА, Энтони Паркер (легенда тель-авивского "Маккаби") и первый израильтянин в лиге Омри Каспи, сам бывший участником подобного лагеря в 2005 году.

Также обучать юных баскетболистов будут Галь Мекель, Джеррид Бейлисс (Филадельфия Сиксерз), Сэм Деккер (Лос-Анджелес Клипперз), Норман Пауэлл (Торонто Рэпторз), легенды израильского женского баскетбола Шай Дорон и Лирон Коэн.

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