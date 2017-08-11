11 августа 2017 г.
Илья Резник крестился
Макияж полезен для мозга
Олешко ушел с Первого канала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:08 Ярмоленко забил два мяча. "Динамо" разгромило "Зирку"
20:44 На проведение чемпионата мира 2026 года претендуют Марокко и Северная Америка
18:52 Российские юниоры победили эстонцев. Россияне обыграли сборную Венгрии
13:21 Возле дома владельца "Бейтара" обнаружен подозрительный предмет
11:16 В "Баскетболе без границ" в Израиле примут участие Энтони Паркер, Омри Каспи, Дэвид Робинсон
09:46 Два гола в первые шесть минут. Четыре удаления - в последние четыре. "Ботафого" одолел уругвайцев
09:20 Рафаэль Надаль проиграл уроженцу Тель-Авива, 143-й ракетке мира
08:40 Скандал в украинском футболе: таинственно исчезнувший пенальти
07:59 Индийский борец погиб от удара током на стадионе
07:32 Мамаев обозвал соперника "обезьяной". Драка в перерыве. "Краснодар" победил "Ахмат"
Спорт

Ярмоленко забил два мяча. "Динамо" разгромило "Зирку"

время публикации: 21:08 | последнее обновление: 21:08 блог версия для печати фото
Ярмоленко забил два мяча. "Динамо" разгромило "Зирку"

В матче пятого тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Зирку" (Кропивницкий) 3:0.

Киевляне уверенно лидируют, набрав 13 очков. "Зирка" находится в подвале турнирной таблицы - подопечные Монарева в этом сезоне еще не побеждали, у них в активе всего два очка.

"Динамо": Коваль, Морозюк, Хачериди (Гармаш, 46), Кендзера, Кадар, Сидорчук, Буяльский, Цыганков (Шепелев, 77), Ярмоленко, Гонсалес, Мбокани (Кравец, 81)

"Зирка": Паст, Полегенько, Фатеев, Ковалев, Пепе, Цюпа (Оганесян, 64), Драченко, Загальский, Дрышлюк (Кастельс, 84), Чичиков (Прядун, 61), Эсеола

В начале показалось, что кошмар игры с полтавчанами продолжился. В первом тайме киевляне промахивались из очень выгодных позиций. На 7-й минуте Ярмоленко оказался перед воротами, но с пяти метров пробил неточно. На 20-й минуте Цыганков с линии вратарской пробил прямо во вратаря.

На 42-й минуте Ярмоленко бьет метров с 25 - мяч угодил в перекладину. На 49-й минуте Буяльский сделал пас Гармашу. Навес в центр штрафной. Мбокани головой отправил мяч в сетку 1:0.

На 75-й минуте Мбокани бьет с близкого расстояния. Паст мяч парировал.

На 77-й минуте Ярмоленко реализовал пенальти 2:0. Через 2 минуты Ярмоленко оформил дубль 3:0.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 августа 2017 г.
На проведение чемпионата мира 2026 года претендуют Марокко и Северная Америка
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 августа 2017 г.
Возле дома владельца "Бейтара" обнаружен подозрительный предмет
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 августа 2017 г.
Два гола в первые шесть минут. Четыре удаления - в последние четыре. "Ботафого" одолел уругвайцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 августа 2017 г.
Скандал в украинском футболе: таинственно исчезнувший пенальти
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 августа 2017 г.
Мамаев обозвал соперника "обезьяной". Драка в перерыве. "Краснодар" победил "Ахмат"
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 августа 2017 г.
Футболисты "Паниониоса", сыгравшие против "Маккаби", отстранены от игр за сборную Ирана
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 августа 2017 г.
Рейтинг ФИФА: Украина на 27-м месте, Россия - 62-м, Израиль - 70-м







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 11 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017