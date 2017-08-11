Ярмоленко забил два мяча. "Динамо" разгромило "Зирку"

В матче пятого тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Зирку" (Кропивницкий) 3:0.

Киевляне уверенно лидируют, набрав 13 очков. "Зирка" находится в подвале турнирной таблицы - подопечные Монарева в этом сезоне еще не побеждали, у них в активе всего два очка.

"Динамо": Коваль, Морозюк, Хачериди (Гармаш, 46), Кендзера, Кадар, Сидорчук, Буяльский, Цыганков (Шепелев, 77), Ярмоленко, Гонсалес, Мбокани (Кравец, 81)

"Зирка": Паст, Полегенько, Фатеев, Ковалев, Пепе, Цюпа (Оганесян, 64), Драченко, Загальский, Дрышлюк (Кастельс, 84), Чичиков (Прядун, 61), Эсеола

В начале показалось, что кошмар игры с полтавчанами продолжился. В первом тайме киевляне промахивались из очень выгодных позиций. На 7-й минуте Ярмоленко оказался перед воротами, но с пяти метров пробил неточно. На 20-й минуте Цыганков с линии вратарской пробил прямо во вратаря.

На 42-й минуте Ярмоленко бьет метров с 25 - мяч угодил в перекладину. На 49-й минуте Буяльский сделал пас Гармашу. Навес в центр штрафной. Мбокани головой отправил мяч в сетку 1:0.

На 75-й минуте Мбокани бьет с близкого расстояния. Паст мяч парировал.

На 77-й минуте Ярмоленко реализовал пенальти 2:0. Через 2 минуты Ярмоленко оформил дубль 3:0.