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Спорт

Израильтянин Артем Гурский стал чемпионом Европы по каратэ

время публикации: 14:15 | последнее обновление: 14:15 блог версия для печати фото
Артем Гурский
Артем Гурский
Золотая медаль чемпиона Европы Артема Гурского

29-летний израильтянин Артем Гурский завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Европы по каратэ Фудокан, проходившем в городе Порторож (Словения) 5-9 декабря.

"Золото" было завоевано в категории Фукуго (двоеборье Ката-Кумитэ), "серебро" – в категории Кобудо (работа с оружием). При вручении высшей награды Артему звучал гимн Израиля.

После победы в Словении Артем Гурский, обладатель 4-го дана, стал семикратным чемпионом Европы. Он также трехкратный чемпион мира по традиционному Фудокан-Сётокан каратэ. В 2017-м в командном ката был победителем "Маккабиады".

Артем Гурский репатриировался четыре года назад из Беларуси, вместе с женой и ребенком. Он живет в Кирьят-Моцкине и открыл свой клуб в Хайфе, где тренирует детей и взрослых. Кроме того, тренирует маленьких детей в клубе в Кирьят-Бялике.

В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il Артем отметил, что в организации поездок на международные соревнования ему помогает Еврейское агентство ("Сохнут").

Фудокан – стиль традиционного каратэ, созданный в 1980 году югославским мастером боевых искусств Ильей Йоргой (10 дан). Техника данного стиля включает элементы Сётокан, Годзю-рю и Сито-рю.

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