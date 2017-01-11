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Спорт

"Бейтар" не смог одолеть аутсайдера. Чемпион победил "Маккаби" (Хайфа)

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 07:42 блог версия для печати фото
"Бейтар" не смог одолеть аутсайдера. Чемпион победил "Маккаби" (Хайфа)

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Израиля по футболу. "Бейтар" сыграл вничью с ашкелонским "Апоэлем" 1:1. "Апоэль" (Беэр-Шева) победил "Маккаби" (Хайфа) 2:0.

Маккаби (Петах-Тиква) - Бней Сахнин 1:1

"Маккаби" упустил победу на 3-й минуте компенсированного времени. Отличился Абрахам Паз.

Команда из Петах-Тиквы вышла на второе место, отставая от лидера на 10 очков.

Апоэль (Ашкелон) - Бейтар (Иерусалим) 1:1

На 5-й минуте Дин Мори мощно пробил издали. Вратарь хозяев с большим трудом перевел мяч на угловой. После подачи с угла поля мяч попал в перекладину ворот "Апоэля".

На 11-й минуте Свисса опасно исполнил штрафной с фланга. Кляйман выручил гостей. На 14-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Кляйман парировал мяч после удара Свиссы.

На 32-й минуте Томер Свисса поразил ворота своего бывшего клуба 1:0.

На 83-й минуте Итай Шехтер реализовал пенальти 1:1.

Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Хайфа) 2:0

На 27-й минуте хозяева могли открыть счет. Нвакаеме убрал защитника и вратаря и метров с 8 бил по воротам. Вальенте головой выбил мяч с линии ворот. На 36-й минуте Нвакаеме получил мяч перед воротами и мощно пробил 1:0.

На 66-й минуте Бен Саар реализовал пенальти 2:0.

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