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Спорт

Скандал на церемонии ФИФА: похищены подарочные часы

время публикации: 12:10 | последнее обновление: 12:10 блог версия для печати фото
Скандал на церемонии ФИФА: похищены подарочные часы

На церемонии награждения лауреатов ФИФА по итогам 2016 года произошел неприятный инцидент, сообщает Daily Mail.

Полиция проводит расследование исчезновения подарочных часов Hublot, предназначенных для победителей в различных номинациях, в том числе для Криштиану Роналду, который в четвертый раз признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Шесть часов Hublot Big Bang (стоимость каждого экземпляра около 10 тысяч фунтов стерлингов) были похищены незадолго до начала церемонии вручения. Они "исчезли по дороге из штаб-квартиры ФИФА в студию Zurich TV".

Напомним, лучшим футболистом мира признан Криштиану Роналду, лучшей футболисткой - Карли Ллойд, лучшим тренером - наставник "Лестера" Клаудио Раньери.

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