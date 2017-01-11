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Спорт

Умер известный российский хоккейный тренер Ян Лазаревич Каменецкий

время публикации: 16:54 | последнее обновление: 16:54 блог версия для печати фото
Умер известный российский хоккейный тренер Ян Лазаревич Каменецкий

На 78-м году жизни скончался бывший старший тренер молодежных и юниорских сборных России по хоккею Ян Лазаревич Каменецкий, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Среди его воспитанников - Александр Овечкин.

"Сегодня на 78-м году ушел из жизни заслуженный тренер России Ян Лазаревич Каменецкий. Опытнейший тренер-методист, долгое время работавший в штабе юниорских и молодежных сборных России. Федерация хоккея России выражает соболезнования родным и близким Яна Лазаревича", - говорится в сообщении.

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