Умер известный российский хоккейный тренер Ян Лазаревич Каменецкий

На 78-м году жизни скончался бывший старший тренер молодежных и юниорских сборных России по хоккею Ян Лазаревич Каменецкий, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Среди его воспитанников - Александр Овечкин.

"Сегодня на 78-м году ушел из жизни заслуженный тренер России Ян Лазаревич Каменецкий. Опытнейший тренер-методист, долгое время работавший в штабе юниорских и молодежных сборных России. Федерация хоккея России выражает соболезнования родным и близким Яна Лазаревича", - говорится в сообщении.