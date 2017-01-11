Антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех соревнований

Национальные антидопинговые организации 19 стран (NADO) призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя турниры до тех пор, пока ее допинг-система не будет приведена в соответствие с правилами WADA (Всемирная антидопинговая организация).

"Основываясь на новых, неопровержимых доказательствах существования в России государственной допинговой системы, приведенных Маклареном и его командой, группа руководителей (NADO – ред.) призывает исключить российские спортивные организации из всех международных состязаний до тех пор, пока спорт и антидопинговая система в стране не будут приведены в полное соответствие с кодексом WADA", – цитирует агентство "Интерфакс" пресс-релиз, опубликованный во вторник, 10 января, по итогам саммита NADO в Дублине.

"Также руководители просят перенести из России все крупные международные соревнования и установить мораторий на проведение предстоящих турниров в стране", – говорится в документе.

При этом российские спортсмены, не уличенные в употреблении допинга, смогут принимать участие в состязаниях, но только как нейтральные атлеты.

Совместное заявление подписали антидопинговые организации США, Канады, Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Хорватии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции и Швейцарии.

Напомним, 9 декабря комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном опубликовала вторую часть доклада об использовании запрещенных веществ российскими спортсменами. В ней утверждается, что фальсификация допинг-проб в России была системной и хорошо организованной. В сокрытии положительных допинг-проб участвовали министерство спорта, РУСАДА и ФСБ.