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Спорт

Умер известный футболист, участник чемпионата мира 1986 года, одноклубник Марадоны

время публикации: 11:44 | последнее обновление: 13:09 блог версия для печати фото
Умер известный футболист, участник чемпионата мира 1986 года, одноклубник Пеле и Марадоны

9 января на 56-м году жизни от сердечного приступа скончался парагвайский футболист Роберто Кабаньяс, сообщает ВВС.

В Европе он известен по двум голам, забитым в ворота сборной Бельгии в матче чемпионата мира 1986 года (матч завершился вничью 2:2). А также по выступлениям за французские клубы "Брест" и "Лион".

В 1980-84 годах "Пантера" защищал цвета "Нью-Йорк Космос". В 97 матчах он забил 63 мяча. Двукратный чемпион NASL (1980 и 1982 года) и лучший бомбардир лиги 1983 года.

В начале 1990-х годов парагвайский форвард играл в "Бока Хуниорс", где его одноклубником был Диего Марадона (в 1995). С этим клубом Роберто Кабаньяс стал чемпионом Аргентины.

"Мне повезло играть с двумя сильнейшими футболистами мира. Когда был очень молод, то я играл в одной команде с Пеле. А когда перебрался в Аргентину, то играл вместе с Марадоной", - сказал он в одном интервью (однако, это правда только наполовину - когда парагваец начал играть за "Космос", Пеле уже завершил карьеру).

Также он выступал за команды "Серро Портеньо", "Америка де Кали" (трижды подряд выходил в финал Кубка Либертадорес), "Барселона" (эквадорская), "Либертад", "Индепендьенте" (Медельин) и "Реал" (Картахена).

Роберто Кабаньяс - участник молодежного чемпионата мира 1979 года и чемпионата мира 1986 года.

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