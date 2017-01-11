Бывший претендент на звание чемпиона мира по шахматам россиянин Сергей Карякин отказался от участия в Гран-при ФИДЕ, сославшись на занятость и сложность предстоящего сезона, сообщает "Р-Спорт".

"Сергей принял решение отказаться от участия в серии "Гран-при" ФИДЕ. И официальное письмо уже направлено. Причиной стало большое количество турниров, в которых Сергей сыграет в 2017 году. В ближайшее время Сергей сыграет в голландском Вейк-ан-Зее, а потом возьмет небольшую паузу. И он точно затем будет выступать на турнирах в Ставангере (Норвегия), Шамкире (Азербайджан), Кубке мира (Тбилиси) и в соревнованиях серии Grand Chess Tour. Нагрузка в этом году у него будет очень серьезная", - приводит "Р-Спорт" слова менеджера шахматиста Кирилла зангалиса.

Этапы Гран-при ФИДЕ пройдут в Шардже (17 - 28 февраля), Москве (11 - 22 мая), Женеве (5 - 16 июля) и Пальма-де-Майорке (15 - 26 ноября).